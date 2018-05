Foram apreendidos aproximadamente 50 quilos de maconha; taxista foi encaminhado à cadeia da cidade

Polícia apreendeu tijolos de maconha em rodovia de Penápolis (SP) (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um taxista de 43 anos foi preso ao ser flagrado com aproximadamente 50 quilos de maconha, durante uma abordagem na Rodovia Marechal Rondon, em Penápolis (SP), na noite de sexta-feira (11).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, o motorista não respeitou a abordagem dos policiais e fugiu por aproximadamente 20 quilômetros, quando parou no acostamento.