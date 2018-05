O julgamento de Uilian Martins Rodrigues, agendado para o dia 8 de junho, às 9h, no Fórum local

publicado em 16/05/2018

O juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, fez o sorteio dos 25 nomes na terça-feira (15) (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizO juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, sorteou na terça-feira (15), os 25 nomes de jurados para o próximo júri popular. O julgamento de Uilian Martins Rodrigues, agendado para o dia 8 de junho, às 9h, vai avaliar a culpa e autoria do réu, que é acusado de tentar matar com arma de fogo Leandro Douglas Campos Costa, no dia 30 de junho de 2014, em Votuporanga.Os jurados sorteados (veja abaixo) deverão comparecer no Tribunal no dia e data marcados para participar de um novo sorteio. Sete nomes serão escolhidos para Formação do Conselho de Sentença.Relembre o casoO crime foi registrado na manhã do dia 30 de junho, na rua Francisco Luiz Ferreira, no bairro São João, em Votuporanga, próximo ao Consultório Municipal de Saúde. Leandro foi atingido por um tiro nas costas após uma discussão que a vítima teria tido com o autor, que fugiu em seguida.Confira abaixo os jurados sorteadosMartinho Takeshi Hara; John Victor Ramos de Castro; Emerson Luis Bortolaia; Sonia de Jesus Paulino; Vera Lúcia dos Santos; Nilda Cristina da Silva; Ricardo Venâncio Mendes; Sandra Aparecida Marão Baracat; Daniela Silva Baldin; Miguel Marurana Filho; Célia Reginal Silveira; Vania Mara Garcia; Adriana Gisele Silva Nascimento; Francisco Assis Peruca e Rosângela Smith Rodrigues dos Santos Gallo.