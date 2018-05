J.S.A., de 20 anos, foi preso em flagrante após confessar a prática de tráfico de drogas na Zona Sul da cidade

publicado em 22/05/2018

O jovem foi flagrado no bairro Estação com uma grande quantidade de entorpecentes para serem vendidos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um traficante na cidade. Desta vez, um jovem de 20 anos, identificado como J.S.A., foi flagrado na noite desta segunda-feira (21) no bairro Estação com uma grande quantidade de entorpecentes para serem vendidos.

A prisão do rapaz foi efetuada durante patrulhamento da equipe pela Zona Sul do município. Em determinado momento, pelo bairro Estação, os policias avistaram o indivíduo em atitude suspeita, sendo o mesmo abordado em seguida. Durante busca pessoal, foram localizadas em seu poder três porções de maconha já embaladas e prontas para a venda, sendo duas em tamanho médio e uma em tamanho grande, além de certa quantia em dinheiro.

Questionado, o traficante confessou a prática do crime pelo local, revelando ainda onde estariam escondidas o restante das drogas. De imediato, a PM seguiu para a residência do jovem, onde no local foram apreendidos mais 105 invólucros tamanho médio embalados em um plástico transparente, nove invólucros tamanho grande embalados, um tablete ainda sem embalagem e que seria fracionado para venda, além de dinheiro em notas diversas, uma balança de precisão e material utilizado na embalagem dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e encaminhou o rapaz para a cadeia pública, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins, com o apoio da equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, e da equipe da viatura I-16336, cabos Waiteman e Mauro.