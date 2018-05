Com ele foram localizadas drogas e uma bicicleta produto de furto

publicado em 30/05/2018

O infrator foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Gerais) e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. A vítima do furto também esteve presente no local e reconheceu a sua bicicleta, que foi devolvida posteriormente. O menor foi ouvido e liberado na presença de seu responsável e deverá permanecer agora à disposição da Vara da Infância e Juventude.

A ocorrência foi atendida pelas equipes da ROCAM, cabos De Paula e Rezende, e da Força Tática, sargento Martinez e cabos Leandro e Edwaldo.

Aline RuizUma ação conjunta entre as equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) e da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga resultou na apreensão de um menor infrator pelo crime de tráfico de drogas e receptação. O crime foi registrado nesta quarta-feira (30) na favela Matarazzo e com o adolescente foram localizadas drogas e uma bicicleta produto de furto.O flagrante foi realizado durante patrulhamento das equipes pela Zona Sul de Votuporanga. Em determinado momento, a PM avistou um menor de 15 anos, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir pilotando uma bicicleta e entrando pelo quintal de um barraco, onde jogou no chão uma sacola plástica, mas foi abordado em seguida.Dentro da sacola, os policiais encontraram várias porções de drogas já embaladas e prontas para venda. Já a bicicleta que estava com o adolescente se tratava de um produto de furto registrado na segunda-feira (28) em Votuporanga.