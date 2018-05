Com eles, também foram apreendidas porções de crack e cocaína, além de certa quantia em dinheiro

publicado em 28/05/2018

Com o trio de adolescentes, as equipes da ROCAM e Força Tática apreenderam porções de cocaína e crack, além de dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) apreendeu um trio de adolescentes de 14, 16 e 17 anos na tarde desta segunda-feira (28), em Votuporanga. Com eles, também foram apreendidas porções de entorpecentes e certa quantia em dinheiro.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da ROCAM pela Zona Sul de Votuporanga. Em determinado momento, no interior da favela do Matarazzo, três menores de idade foram surpreendidos em um barraco com cocaína, crack e dinheiro.Solicitado apoio da equipe da Força Tática, foi dada voz de apreensão aos adolescentes, que foram conduzidos para a DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da cidade. Posteriormente o trio de infratores será encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerão à disposição da Justiça.