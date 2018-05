Eles trabalhavam em São José do Rio Preto (SP) e estavam voltando para a cidade quando ocorreu o acidente

publicado em 11/05/2018

D ois policiais militares ficaram feridos, um deles em estado grave, em um acidente na madrugada desta sexta-feira (11) na Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga.

De acordo com informações da Polícia Militar, eles trabalham em São José do Rio Preto e estavam voltando para Votuporanga quando o acidente aconteceu.

Segundo o Corpo de bombeiros, o motorista, de 24 anos, perdeu o controle do carro e capotou. O resgate foi acionado e socorreu a vítima com ferimentos leves.