publicado em 20/05/2018

O representante da concessionária disse que ao efetuar vistoria no padrão de energia do imóvel constatou algumas irregularidades (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizA Elektro, concessionária de energia elétrica de Votuporanga, registrou um boletim de ocorrência de furto qualificado na quinta-feira (17) contra uma empresa da cidade, que no bairro Vila Paes.Segundo informações, o representante da concessionária disse que ao efetuar vistoria no padrão de energia do imóvel constatou algumas irregularidades. O colaborador da Elektro ressaltou ainda que foi solicitado o exame pericial no local.O boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial e deverá ser encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso juntamente com a Elektro.