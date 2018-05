O veículo foi apreendido em 2014 e removido para o local dos fatos em julho de 2017

publicado em 13/05/2018

Aline Ruiz





A Polícia Civil de Votuporanga vai investigar quem teria danificado uma moto apreendida em um pátio localizado no bairro Jardim Alvorada. O veículo foi apreendido em 2014 e removido para o local dos fatos em julho de 2017.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a dona da moto, uma Honda Biz, de cor preta, afirmou que ao retirar o veículo no pátio, constatou que a mesma estava sem as rodas, sem a lanterna traseira e com o banco danificado. Ainda de acordo com a vítima, a motocicleta foi apreendida no dia 10 de julho de 2014 e encaminhada para um pátio do Jardim Bom Clima. No dia 31 de julho de 2017, porém foi removida para o Pátio da Polícia Civil, que fica no Jardim Alvora.