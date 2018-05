O capitão Erick Reishtatter. Ele chega para substituir o capitão Edson Fávero

publicado em 24/05/2018

A 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga recebeu ontem seu novo comandante, o capitão Erick Reishtatter (Foto: Divulgação/PM)

Aline RuizA 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga recebeu ontem seu novo comandante, o capitão Erick Reishtatter. Ele chega para substituir o capitão Edson Fávero, que atualmente atua como major no 16º Batalhão de Fernandópolis.O capitão Erick Reishtatter é de Votuporanga e anteriormente comandava a equipe da PM de Cardoso. “Cheguei em Votuporanga e encontrei os índices todos azuis, o que é excelente. A intenção é continuar trabalhando para abaixar os índices criminais e auxiliar os bairros, principalmente os mais carentes como Matarazzo, São João e Pró-povo”, comentou.Na questão da segurança pública, o capitão falou sobre o relacionamento das policias militar e civil. “Temos um ótimo relacionamento, nunca tivemos problemas e vamos trabalhar sempre em conjunto, com o objetivo de dar a melhor sensação de segurança para a população”, completou.A tenente Sarah vai permanecer no subcomando da 3ª Cia de Votuporanga.