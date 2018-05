R.N.P., de 15 anos, e J.N.P., de 42 anos, foram flagrados com cocaína e dinheiro dentro de sua residência, localizada na rua Paraná

publicado em 20/05/2018

Com eles, foram apreendidas diversas porções de cocaína, além de grande quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Pai e filho são presos em mais uma ação conjunta da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga. O flagrante foi realizado na madrugada deste domingo (20), no bairro Vila América. Com eles, foram apreendidas diversas porções de drogas, além de certa grande em dinheiro.

De acordo com informações da polícia, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Zona Oeste da cidade. Em determinado momento, pela rua Paraná, no bairro Vila América, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo que o mesmo tentou fugir para dentro de sua residência ao perceber a presença da policial, mas foi abordado em seguida. Durante busca pessoal, foi localizado com o infrator, identificado como R.N.P., de 15 anos, já conhecido pelo crime de tráfico de drogas, certa quantia de cocaína e dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, denúncias anônimas afirmavam que o menor contava com a participação do pai para a venda de entorpecentes na cidade. O responsável pelo garoto, inclusive, apareceu na varanda da casa quando o filho foi detido e tentou se esconder dentro do imóvel, mas também foi abordado pela equipe da Força Tática, que solicitou o apoio da ROCAM para dar início às diligências no interior da residência.

Dentro quarto do homem, identificado como J.N.P., de 42 anos, as equipes encontraram mais 57 pinos cheios de cocaína, dezenas de pinos vazios e balança digital de precisão. Além disso, os policiais apreenderam também grande quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Já o adolescente foi apreendido pelo ato infracional de tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos para a Central de Flagrante e recolhidos para a cadeia local, onde permanecerão à disposição da Justiça e da Vara da Infância e Juventude, respectivamente.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, com o apoio da ROCAM, cabo Rezende e soldado Freire.