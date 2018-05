Uma das mulheres tentou entrar com um microcelular escondido no órgão genital. Elas foram excluídas do rol de visitas

publicado em 14/05/2018

Microcelular foi apreendido com mulher na penitenciária de Riolândia (Foto: Divulgação/SAP)

Duas mulheres foram flagradas ao tentar entrar na penitenciária de Riolândia (SP) com celulares escondidos durante a visita deste domingo (13).De acordo com a Secretaria de Administração Pública, na primeira ocorrência, durante a revista na mulher, esposa de um sentenciado, o detector de metais acionou por várias vezes na região do quadril.Ao ser questionada, ela alegou que estava com um smartphone por baixo da roupa. Ela retirou o celular e entregou às agentes.Na segunda ocorrência, a esposa de um sentenciado foi flagrada com um microcelular introduzido no órgão genital durante passagem pelo equipamento body scanner. Ela relatou que estava trazendo a pedido do marido.A Polícia Militar foi acionada e foram feitos boletins de ocorrência. A SAP também vai apurar a cumplicidade dos sentenciados que receberiam os aparelhos. As mulheres foram excluídas do rol de visitas.Fonte: G1