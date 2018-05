Com o impacto, o condutor da moto sofreu fratura exporta na patela direita

publicado em 19/05/2018

Da RedaçãoUm motociclista de 24 anos ficou ferido após colidir com um carro no cruzamento das ruas Alagoas e Das Bandeiras. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (19).Segundo informações preliminares, o motorista do carro seguia pela rua Alagoas, onde existe um sinal de “pare”. Ao chegar no cruzamento com a rua Das Bandeiras, colidiu com o motociclista.Com o impacto, o condutor da moto sofreu fratura exporta na patela direita e foi socorrido pela equipe do SAMU, que encaminhou o rapaz para a Santa Casal local. As reais causas do acidente serão apontadas pela Polícia Cientifica.