Rafael dos Anjos Pereira, de 29 anos, permaneceu preso por 9 meses e deverá cumprir o resto de sua pena em liberdade

publicado em 10/05/2018

O julgamento de Rafael teve início às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e terminou por volta das 16h30 (Foto: Aline Ruiz)

Aline RuizO réu Rafael dos Anjos Pereira, 29 anos, havia sido denunciado pelo Ministério Público pelo crime de tentativa de homicídio. Os jurados, porém, em julgamento realizado nesta quinta-feira (10), no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga, desclassificaram o crime para lesão corporal e o réu foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, mas com direito de apelar em liberdade, porque está preso, em caráter preventivo, há quase 9 meses.O júri teve início às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e terminou por volta das 16h30. Rafael foi acusado de tentar matar a sua companheira, Lauriana Ramos de Oliveira. De acordo com o próprio réu, no momento do crime agiu de forma agressiva após ingerir duas latas de cervejas e também estava alterado devido às divergências que teria tido com um rapaz, que o teria envolvido no tráfico de entorpecentes.Sendo assim, durante a leitura da sentença, o juiz da 1ª Vara Criminal, Jorge Canil, afirmou que foi estipulada uma pena base de 1 ano de detenção. “Tendo em conta o inaceitável comportamento do réu, que desferiu toda a sua fúria contra a pessoa inocente, que nada tinha concorrido para os problemas que o companheiro enfrentava com outra pessoa”, disse o juiz.O juiz disse também, durante a leitura da sentença, que não está configurada a confissão espontânea por parte do réu. “Sempre que ouvido, o réu esquivou-se, não assumindo a responsabilidade pelos ferimentos que produziu na vítima”, continuou o juiz, ressaltando que a reincidência resultou no acréscimo de 1/6 da pena.Representando o Ministério Público, a promotora Renata França Cevidanes pediu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, no momento em que dúvidas surgiram. “O réu foi indiciado por homicídio tentado com duas qualificadoras. Durante o estudo do processo, porém, surgiu uma dúvida a respeito de qual seria o intuito do acusado, se ele havia realmente tentado matar a vítima ou se ele havia buscado lesioná-la”, explicou.Por fim, juntamente com os jurados, a promotora optou pela condenação do réu pelo crime de lesão corporal. “Na minha visão, a justiça foi feita, por conta dessa dúvida seria excessiva a condenação por outro crime se não por lesão corporal”, finalizou.O advogado responsável pela defesa, Cleber Costa Gonçalves dos Santos, acredita que o réu deveria ter sido absolvido, por esse motivo, irá recorrer da sentença. “Por outro lado, conseguimos desclassificar o crime de tentativa de homicídio. Os familiares também ficaram felizes por isso. O júri foi intenso, tivemos sorte de conseguir passar uma mensagem para os jurados e eles entenderam e optaram pela desclassificação do crime”, afirmou.Por fim, o advogado revelou esperar que não tenha recurso por parte da assistente de acusação. “Ele é um réu tecnicamente primário, ele teria que pagar 1/6 da pena, mas como ele já pegou 9 meses de prisão, a justiça do magistrado pediu e ele irá responder pelo crime em liberdade”, concluiu.O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: José Lúcio Brianti; Alexandre Farinazzo Martins Thaís Guerche Olgado; João Antônio Fernandes Lobianco; Ana PaulaNvarrete Munhoz; Emerson Rubio da Silva e Poliana Martins Falchi.O crime foi registrado no dia 26 de agosto de 2017, na rua Ferreira de Carvalho, bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga, após denúncia via 190. Ao chegar ao local, a PM constatou que havia acontecido uma agressão familiar, onde o marido, que estava visivelmente alterado e sob efeito de álcool, teria agredido violentamente a esposa. Segundo os policiais, o conduzido, além do atentado contra a mulher, teria danificado móveis e também o veículo da família.