O juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga marcou para o dia 13 de junho a audiência de Kevin Michael de Carvalho

publicado em 09/05/2018

Kevin Michael de Carvalho, acusado de matar a facadas a sua ex-namorada, Maria Letícia Leal Silva Tangoda, no dia 13 de fevereiro deste ano (Foto: Reprodução/Facebook)

Aline RuizO juiz da 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, marcou para o dia 13 de junho, às 13h15, a primeira audiência de instrução e julgamento de Kevin Michael de Carvalho, acusado de matar a facadas a sua ex-namorada, Maria Letícia Leal Silva Tangoda, no dia 13 de fevereiro deste ano. Além do réu, testemunhas de acusação e de defesa também deverão comparecer na audiênciaMaria Letícia foi morta pelo ex-namorado com 14 facadas na região do coração e da barriga. O rapaz se entregou para a polícia logo após cometer o crime e afirmou que não aceitava o fim do relacionamento com a jovem, por isso a seguiu até a casa dela, localizada na rua dos Eucaliptos, no bairro Chácara das Paineiras, e a matou com golpes de faca.Kevin teve a prisão preventiva decretada no mesmo dia do crime e foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá até o fim de seu julgamento. Após os trâmites da Justiça, o acusado deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri, que ainda não tem data para acontecer.