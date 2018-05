Com o infrator, identificado como R.A.S., de 32 anos, vulgo ‘Carboja’, foram apreendidos joias e dinheiro

publicado em 29/05/2018

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde desta terça-feira (29) um indivíduo por furto, no Centro da cidade. Com o infrator, identificado como R.A.S., de 32 anos, vulgo ‘Carboja’, foram apreendidos joias e dinheiro.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da PM pela área central de Votuporanga. Em determinado momento, a equipe recebeu uma denúncia de um crime de furto registrado na rua Minas Gerais. Solicitado apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco policial a fim de prender o ladrão.No momento em que ‘Carboja’ saía do interior da residência, o mesmo tentou fugir ao notar a presença policial escalando muros das casas vizinhas. Pela rua Rio Grande, porém, o telhado de um dos imóveis que o mesmo estaria subindo cedeu e o infrator caiu, momento em que foi abordado.Durante busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda diversas joias e R$ 300 em dinheiro. Ao ser questionado, o rapaz confessou que os objetos teriam sido furtados.“Carboja” foi conduzido para o 1º Distrito Policial, onde sua prisão pelo crime de furto foi ratificada. O infrator foi encaminhado para a cadeia local e ficará à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pela equipe da PM, cabo Paulo e soldado Aranha.