A.H.S.C., de 24 anos, foi flagrada pela ROCAM com maconha e cocaína; ele revelou que vendia as drogas porque estava desempregado

publicado em 12/05/2018

Com o jovem, as equipes da ROCAM e Força Tática apreenderam porções de cocaína e maconha, além de certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um traficante na cidade, na madrugada deste sábado (12). O jovem A.H.S.C., de 24 anos, foi flagrado com entorpecentes na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pró-povo. Com ele também foi localizada certa quantia em dinheiro.De acordo com a polícia, a ROCAM estaria realizando patrulhamento pela Zona Norte de Votuporanga a fim de encontrar um indivíduo que estaria praticando tráfico de drogas em um pesqueiro, localizado na vicinal Hebert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence. Segundo informações, o suspeito teria se deslocado para a cidade com a intenção de buscar mais drogas que seriam vendidas no local.Em determinado momento, pela avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pró-povo, a equipe avistou o indivíduo, já conhecido nos meios policiais, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da polícia e tentou fugir, mas foi abordado de imediato. Durante busca pessoal, foi encontrado em seu poder cinco microtubos contendo cocaína, além de um invólucro de maconha e certa quantia em dinheiro. Já no chão, próximo aos seus pés, os policiais também localizaram mais alguns microtubos de cocaína.Questionado, o jovem admitiu estar comercializando entorpecentes pelo pesqueiro porque estaria desempregado. Em seguida, a ROCAM se deslocou para a cada do traficante, que foi recebida pela mãe do rapaz. No local, porém, nada de ilícito foi encontrado.O jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes juntamente com os objetos apreendidos. No local, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo o rapaz encaminhado para a cadeia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldado Freire, com o apoio da equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra.