publicado em 10/05/2018

O infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com a motocicleta (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem de 18 anos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo na noite desta quarta-feira (9). Identificado como L.G.A.R., o infrator estaria trafegando com uma motocicleta produto de furto, que o mesmo teria adquirido na cidade de Parisi.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da ROCAM pela Zona Norte de Votuporanga, na rodovia Péricles Belini, no Km 129, rota já conhecida pelos policiais de veículos furtados e tráfico de drogas. Em determinado momento, a equipe avistou uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, com a placa levantada, sendo o condutor do veículo abordado de imediato.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, porém os policiais notaram que as letras e números do emplacamento da motocicleta que o mesmo dirigia estavam adulteradas com fita isolante. Após pesquisa, foi constatado que o veículo era produto de furto registrado no dia 4 de maio, em Votuporanga.

Ao ser questionado, o jovem admitiu que havia acabado de adquirir a motocicleta na cidade de Parisi, pagando a quantia de R$ 400. O rapaz ainda disse que ele mesmo teria adulterado as letras e os números da placa para poder se deslocar de Parisi para Votuporanga.

O infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com a motocicleta.No local, foi dada voz de prisão ao jovem pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia local, onde permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rdorigo e soldado Freire, com apoio da viatura 16504 de Parisi, cabos Boccalon e Vantuir, da equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, e da equipe do Comando Grupo Patrulha, sargento Sidmar e cabo Devolio.