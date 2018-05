I.R.M., de 19 anos, foi flagrado com vários alimentos furtados pela avenida José Marão Filho, no bairro Pozzobon

publicado em 24/05/2018

O indiciado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUm jovem de 19 anos, identificado como I.R.M., morador do bairro Pozzobon, foi preso em flagrante após furtar uma quitanda de Votuporanga, localizada no bairro Cecap II. O crime foi registrado na madrugada desta quinta-feira (24), na avenida Nove de Julho, e vários alimentos foram furtados do local.Segundo informações da Polícia Militar, o infrator foi abordado durante patrulhamento preventivo realizado pela Zona Norte da cidade. Durante buscas no interior da mochila do rapaz, os policiais encontraram diversos tipos de frutas e legumes como mangas, bananas, abacaxis, pimentões e pimentas, indicando que tais produtos poderiam ter sido furtados.Após patrulhamento pela região, a polícia recebeu a informação de que em uma quitanda, localizada na avenida Nove de Julho, várias prateleiras teriam sido remexidas e frutas retiradas no local. Em contato com a vítima, a mesma informou que o autor do crime já era conhecido do local e que, inclusive, já teria tentado furtar alguns produtos no dia anterior. Questionado, o jovem, porém, negou o furto e aparentava estar sob efeito de álcool e/ou drogas. O indiciado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, sua prisão foi ratificada, ficando o mesmo à disposição da Justiça.