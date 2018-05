O flagrante foi realizado na noite desta quinta-feira (17), no bairro Vila América

Com ele, a PM encontrou um revólver calibre 22 com a numeração suprimida e municiado com quatro projéteis intactos e dois deflagrados (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Uma ação conjunta das equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga resultou na prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo. O flagrante foi realizado na noite desta quinta-feira (17), no bairro Vila América.

Segundo informações, o indiciado foi localizado durante patrulhamento da equipe da Força Tática pelo bairro Chácara das Paineiras. Em determinado momento, pela rua Paraíba, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo o mesmo abordado de imediato.

Identificado como V.S.D., de 49 anos, o homem já é conhecido nos meios policiais pela prática de homicídio e roubo. A equipe, inclusive, tinha o conhecimento de que o abordado estaria escondendo uma arma de fogo. Após questionamentos, o rapaz confessou que teria um revólver escondido em sua casa, localizada na rua Santos Dumont, no bairro Vila América,

Solicitado o apoio da ROCAM, a equipe da Força Tática se deslocou para o local indicado. Durante buscas pelo quarto do homem, a PM encontrou um revólver calibre 22 com a numeração suprimida e municiado com quatro projéteis intactos e dois deflagrados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo ele conduzido para a Central de Flagrantes juntamente com os objetos apreendidos. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, encaminhando o indivíduo para a cadeia local, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra, com o apoio da equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins.