O flagrante foi realizado na rodovia Euclides da Cunha, após o ladrão ter tentado assaltar um motel do município de Meridiano/SP.

publicado em 30/05/2018

O infrator foi conduzido para o 2º Distrito Policial, onde sua prisão foi ratificada (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz



A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem de 19 anos por roubo na tarde desta terça-feira (29). O flagrante foi realizado na rodovia Euclides da Cunha, no km 522, após o ladrão ter tentado assaltar um motel do município de Meridiano/SP.



De acordo com a polícia, a equipe da Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em um motel, localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha, onde o autor teria fugido sentido Votuporanga em um veículo Ford/Escord, de cor prata. Os policiais agiram rápido e realizaram um cerco policial na altura do km 522, onde o referido carro foi avistado.



Após abordagem, o infrator foi identificado como D.C.P., de 19 anos, que acabou confessando a prática do crime no local. Ainda segundo o ladrão, ele teria pulado o muro do motel, momento em que foi surpreendido pela dona do estabelecimento comercial. Sob grave ameaça e fingindo estar armado, o jovem revelou que pediu que a vítima lhe entregasse dinheiro, mas a mulher conseguiu fugir, se trancou em um quarto e ligou para a PM. A polícia ressaltou ainda que o ladrão, após não conseguir roubar o dinheiro, saiu do local levando alguns objetos do motel.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao ladrão, que foi conduzido para o 2º Distrito Policial. No local, a delegada Karina Tirapeli ratificou a voz de prisão do rapaz, que, inclusive, possui diversas passagens criminais. A vítima do roubo também esteve no local e fez o reconhecimento do infrator. Posteriormente o indiciado será encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Dutra.