publicado em 17/05/2018

Aline RuizA DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (17). Com ele, os policiais encontraram centenas de pedras de crack, além de maconha, dinheiro e materiais para embalagem de drogas.De acordo com a equipe da DISE, o rapaz estava sendo investigado há tempo pelo seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Valentim Gentil. Sendo que na manhã desta quinta-feira (17), os policiais foram até a casa do indiciado e o encontraram preparando porções de entorpecentes para serem vendidas a usuários.Durante buscas pelo local, foram apreendidas 168 pedras de crack, todas já divididas e prontas para a venda, duas pedras grandes da mesma droga, totalizando 140 gramas, que após fracionadas renderiam em torno de 700 pedras de crack.Ainda de acordo com os investigadores, também foram apreendidos dois invólucros de crack com peso aproximado de 20 gramas, que renderiam em torno de 100 pedras da droga, além de uma porção de maconha já embalada e pronta para venda. Foi localizado pela equipe material para a embalagem da droga, um celular e certa quantia em dinheiro.O traficante foi conduzido pela equipe para a sede da DISE de Votuporanga. No local, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e deverá ser encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.