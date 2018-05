O traficante de 47 anos foi flagrado com porções de crack; ele será encaminhado para uma cadeia pública da região

publicado em 23/05/2018

Vulgo “Simão”, de 47 anos, foi flagrado com porções de crack, além de certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA equipe da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um conhecido traficante na manhã desta quarta-feira (23), em Valentim Gentil. Vulgo “Simão”, de 47 anos, foi flagrado com porções de crack, além de certa quantia em dinheiro.Segundo informações dos policiais da DISE, o homem estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas naquela cidade há tempos. O indiciado, inclusive, é reincidente e já foi preso outras vezes pelo mesmo crime.A equipe da Polícia Civil surpreendeu “Simão” em sua residência. No local, foram apreendidas uma pedra de crack com peso aproximado de 37 gramas e que, depois de fracionada, renderia em torno de 185 invólucros da droga para ser vendida.Ainda na casa do homem, a polícia encontrou também três pedras da mesma droga, já embaladas e prontas para a venda, além de um saquinho plástico contendo diversas pedras e certa quantia em dinheiro e materiais utilizados na embalagem do entorpecente.“Simão” foi conduzido para a sede da DISE de Votuporanga e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente ele será encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.