publicado em 23/05/2018

Concurso de Oficial Administrativo terá vagas para Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Saiu no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 22 de maio, a autorização do Governador para um novo concurso público na Secretaria de Educação de São Paulo. O objetivo do órgão é preencher 167 vagas no cargo de Oficial Administrativo - veja a autorização.Além deste concurso, a SEE-SP tem também seleções autorizadas para 372 vagas de Supervisor de Ensino e para 1.495 vagas de Agente de Organização Escolar. Os editais deverão sair no decorrer dos próximos meses.Segundo o extrato, a realização deste novo certame ocorre devido a vacâncias em decorrência de exonerações, demissões, falecimentos e aposentadorias do ano passado.A portaria foi assinada pelo governador do estado, Márcio França. Agora, os próximos passos para a realização do concurso serão a criação da comissão interna para posterior escolha da banca organizadora. A expectativa é de que todos estes procedimentos sejam feitos de forma rápida, para que a publicação do edital de abertura de inscrições possa ocorrer ainda no primeiro semestre.Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem possuir formação de nível médio. A remuneração inicial da carreira é de R$ 1.339,29, considerando prêmio de desempenho individual (PDI) de 50%. Caso o prêmio seja de 100%, o vencimento passa para R$ 1.535,94.Atribuições do cargo- Ao ser classificado no concurso público e convocado para posse, o Oficial Administrativo terá, entre suas atribuições:- Execução de tarefas de apoio administrativo;- Atendimento ao público externo e interno;- Controle de registro de papeis de interesse da área de atuação;- Redação de correspondências;- Arquivo de processos, leis, publicações, atos normativos e demais documentos;- Preenchimento de formulários e fichas de registro;- Elaboração de relações e demonstrativos.Último concursoO último concurso realizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o cargo de Oficial Administrativo aconteceu em 2011, coordenado pela Fundação Vunesp. Neste certame foram oferecidas 1.230 vagas para lotação nas unidades centrais e regionais da Secretaria.Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, sobre as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e de Informática.Os aprovados foram empossados na capital e nas cidades de Guarulhos, Campinas, Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Taboão da Serra, Adamantina, Americana, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu, Jaboticabal, Jacareí, Jales, Jaú, José Bonifácio, Jundiaí, Limeira, Lins, Marilia, Miracatu, Mirante de Paranapanema, Mogi Mirim, Ourinhos, Penápolis, Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Roque, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votorantim e Votuporanga.