Motorista alega que perdeu o controle do Ford Ka depois de ser fechado por uma moto

publicado em 21/05/2018

(Foto: Johnny Torres)

Uma motorista bateu o carro em um poste na tarde deste sábado, dia 19, e deixou parte do bairro Jardim Antunes, em Rio Preto.

Segundo a Guarda Municipal, a mulher dirigia um Ford Ka, diz que perdeu a direção do veículo após ser fechada por uma moto, na rua Josepha Voltarelli Sanfelice.

Como poste ficou caído, a rua teve de ser interditada por guarda municipal, para evitar que uma pessoa fosse eletrocutada por um cabo de alta tensão.

No final da tarde uma equipe da CPFL esteve no local para fazer os reparos e restabelecer o fornecimento de energia elétrica do bairro.





Fonte: Diário da Região