publicado em 21/05/2018

Manifestação está sendo realizado na rodovia Euclides da Cunha, em frente ao Autoposto Parceirão (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizOs caminhoneiros de Votuporanga aderiram à greve nacional contra o aumento do diesel e outros impostos. A concentração teve início ao meio-dia, na rodovia Euclides da Cunha, em frente ao Autoposto Parceirão. Cerca de 20 a 30 caminhoneiros estavam pelo local, que recebeu o apoio das policias Militar e Rodoviária, além do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).Para o A Cidade, um dos organizadores da manifestação, Edimilson Tito de Aguiar, de 42 anos, explicou que o objetivo é chamar a atenção da população. “Não vamos bloquear a rodovia, queremos apenas conscientizar os motoristas. Nós, caminhoneiros, não estamos mais conseguindo trabalhar por causa do aumento do combustível e dos pedágios”, contou.Outro trabalhador autônomo, Faris Bertolino, de 40 anos, afirmou que se os caminhoneiros param o Brasil para. “Nós é que levamos alimentos, ferramentas, produtos, entre outros, para todo o país. Estamos cansados de não ter valorização, as empresas não estão conseguindo manter mais os caminhoneiros, precisamos desse apoio da população para conseguir atingir o nosso objetivo, que é a diminuição do combustível e dos pedágios”, completou.Por volta das 15h, os caminhoneiros pararam a manifestação e afirmaram que estavam aguardando um parecer da classe. A informação, segundo os organizadores, é de que a ação pode voltar a acontecer a qualquer momento, no mesmo local.Eles querem a redução da carga tributária sobre operações com óleo diesel a zero, referentes às alíquotas da contribuição de PIS/Pasep e Cofins. Pedem também isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).Os caminhoneiros argumentam que os aumentos do preço do diesel nas refinarias e os impostos afetam o transporte de cargas. A categoria abrange cerca de 600 mil profissionais. Ao todo, há no país 1 milhão de caminhoneiros autônomos.A Petrobras anunciou que, nesta terça-feira (22), a gasolina subirá 0,9%, para R$ 2,0687 o litro, e o diesel, 0,97%. Em maio, o preço da gasolina subiu 16,07%. Já o óleo diesel, que acumula alta de 12,3% no mês, deve passar a custar R$ 2,3716 ao litro com este último aumento.A flutuação se deve à alta do dólar, que influencia as cotações internacionais de petróleo. Com a alta das cotações internacionais do petróleo, os preços da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras estão atingindo