publicado em 16/05/2018

Jorge Junior Vasconcelos Rocha, de 31 anos, foi julgado e condenado na terça-feira (15), no Fórum de Cardoso (Foto: A Cidade)

Aline RuizNa terça-feira (15), o Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Cardoso julgou e condenou a 13 anos de prisão Jorge Junior Vasconcelos Rocha, de 31 anos, acusado de matar a tiros Jacinto Lopes dos Santos, de 65 anos, e o seu filho Fábio Lopes dos Santos, de 28 anos. O crime aconteceu no dia 8 de julho do ano passado, em Cardoso.O julgamento teve início às 13h e terminou por volta das 18h. Durante a leitura da sentença, a juiza de Direito, Helen Komatsu, revelou que a pena total de Jorge foi de 13 anos, em regime inicial fechado.Representando o Ministério Público, a promotora Tania Mara Tortola pediu a condenação em duplo homicídio duplamente qualificado, alegando que o réu teve intenção de matar e agiu por motivo fútil e também por motivo que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.Para o A Cidade, porém, o advogado de defesa do réu, Fábio Binati, contou que as duas qualificadoras pedidas pela promotoria foram rejeitadas (motivo fútil e surpresa), sendo assim, a condenação foi em duplo homicídio na forma simples.Ainda de acordo com o advogado, o crime não foi considerado hediondo. “Jorge pode ganhar a liberdade após cumprir 26 meses. Como já está preso há quase 1 ano, deve cumprir ainda 14 meses”, completou.Relembre o casoO crime aconteceu em Cardoso no dia 8 de julho de 2017, em frente à residência das vítimas, que moravam com outros familiares na rua Paraná, próximo ao campo da Vila Urias, em Cardoso. Segundo informações, a suspeita é de que Jorge tenha ido até a casa dos dois cobrar uma dívida no valor de R$ 20. Neste momento, Fábio foi em direção do suspeito, que atirou contra ele e o pai. Um dos tiros atingiram o peito do rapaz e o outro a nuca do senhor. O autor fugiu em seguida.