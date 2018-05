O motorista do Monza contou para a polícia que perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o Gol

publicado em 19/05/2018

As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente pela Polícia Científica (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz





Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado no início da tarde deste sábado (19), na rodovia Euclides da Cunha, embaixo do viaduto Gabriel Jabur, que dá acesso ao distrito de Simonsen, em Votuporanga. Colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, DER (Departamento de Estradas de Rodagens) e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Segundo informações preliminares colhidas pelo A Cidade no local do acidente, o motorista de um Monza, de cor cinza, perdeu o controle da direção ao entrar na alça de acesso. De acordo com ele, o veículo subiu no canteiro e passou direto pela pista, colidindo com um Gol, de cor prata, que vinha sentido Américo de Campos/Votuporanga.



Com o impacto, o idoso que estava no Gol teve ferimentos leves na cabeça e recebeu os primeiros socorros da equipe do SAMU, já o condutor do outro veículo não se feriu. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente pela Polícia Científica.