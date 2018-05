A condutora da moto, de 27 anos, sofreu ferimentos graves na perna e foi encaminhada para a Santa Casa local

publicado em 22/05/2018

Acidente arranca para-choque de carro e deixa motociclista ferida no Centro de Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (22) deixou uma pessoa ferida, em Votuporanga. A colisão envolveu um carro e uma moto no cruzamento das ruas Paraíba e São Paulo. Equipes das policias militar e científica, bem como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estiveram no local para atender a ocorrência.Segundo informações preliminares repassadas ao A Cidade pela PM, a motorista, de 50 anos, seguia com o seu carro, um Renault/Captur, de cor branca, pela rua Paraíba. Já a condutora de 27 anos da moto, uma Honda/Titan, de cor preta, trafegava pela rua São Paulo. A colisão aconteceu quando as duas pessoas chegaram no cruzamento das ruas, onde possui um semáforo.Com o impacto, o para-choque do carro se soltou e ficou preso na motocicleta, que foi arremessada e foi parar no poste do semáforo da rua São Paulo. A condutora da moto sofreu graves ferimentos na perna e foi socorrida pela equipe do SAMU, que encaminhou a vítima para passar por atendimento na Santa Casa local. A mulher do carro não se feriu.O trânsito no local apresentou lentidão e precisou do auxílio dos agentes de trânsito da Prefeitura. A PM registrou um boletim de ocorrência e a perícia realizada no local pela Polícia Científica vai apontar quem teria ultrapassado o sinal vermelho, além de apresentar outros detalhes da colisão.