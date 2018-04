O homem estava visivelmente alcoolizado quando tentou invadir uma casa para tentar beijar uma jovem de 22 anos

publicado em 14/04/2018

O homem se desequilibrou e caiu desmaiado com um corte na cabeça; equipe da USA e bombeiros atenderam a ocorrência (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm homem na faixa dos 30 anos, conhecido como “China”, ficou gravemente ferido após se envolver em uma confusão no bairro Cecap II, em Votuporanga, na manhã deste sábado (14). A ocorrência foi atendida pelas equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado), unidade de resgate do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar.De acordo com informações preliminares colhidas pelo A Cidade no local dos fatos, o homem estava visivelmente alcoolizado quando tentou invadir uma casa de esquina na rua Arlindo Francisco. Segundo informações dos moradores da residência, ele queria entrar para “beijar” a jovem de 22 anos que mora na casa, mas foi impedido pelo pai da moça, de 54 anos, que mandou ele ir embora.Ainda de acordo com a polícia, não houve agressões, o rapaz disse que iria matar o pai da jovem e saiu correndo. Em determinado momento, ele se desequilibrou e caiu desmaiado com um corte na cabeça. O atendimento foi realizado pela USA, que encaminhou o homem em estado grave para a Santa Casa local.De acordo com a polícia, ninguém conhecia o homem, que estava sem nenhuma identificação, porém ele é conhecido como “China”. No momento ele passa por atendimento no hospital e seu estado de saúde era considerado grave e o mesmo se encontra em coma.A PM registrou um boletim de ocorrência de invasão de domicílio e ameaça.