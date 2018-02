A colisão foi registrada no trevo de cruzamentos das rodovias Euclides da Cunha e Péricles Belini e deixou outras quatro pessoas feridas, todas moradoras de Votuporanga

publicado em 15/02/2018

No total, cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Uma das vítimas do acidente de trânsito que envolveu três veículos na noite da última terça-feira (13), precisou ser transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. A colisão foi registrada no trevo das rodovias Euclides da Cunha e Péricles Belini e deixou outras quatro pessoas feridas, todas moradoras de Votuporanga.

Por meio de nota, o HB informou que C.O.C., de 46 anos, foi transferido na última quarta-feira (14) para São José do Rio Preto. “Ele ainda passa por avaliações, mas está estável, acordado, comunicativo, vai passar por uma cirurgia devido a uma fratura de face e não tem previsão de alta”, informou o hospital.

Já a Santa Casa local informou sobre o estado de saúde de uma das vítimas que continua internada na instituição. Trata-se de P.A.O., de 35 anos, que passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável no momento.

As outras pessoas, o garoto L.F.C., de 15 anos, a menina J.C.F.C., de 5 anos, e a mulher K.F.C., de 37 anos, passaram por atendimento e receberam alta no dia seguinte.





O acidente

O acidente foi registrado na noite da última terça-feira (13). Segundo informações preliminares, o motorista do Pálio foi atingido por um Honda Civic no momento em que entrava na rodovia Euclides da Cunha. Com o impacto, o motorista do Honda Civic cruzou a pista contrária e bateu violentamente contra uma caminhonete, que transitava sentido Valentim Gentil a Votuporanga.

No total, cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela unidade do Corpo de Bombeiros de Votuporanga. A Polícia Rodoviária e o DER (Departamento de Estradas de Rodagens) também estiveram no local para registrar a ocorrência.