Os cinco indivíduos foram flagrados com certa quantia de drogas em um posto, localizado na avenida Francisco Vilar Horta, bairro Patrimônio Novo

publicado em 04/02/2018

Os policiais da ROCAM deram voz de prisão aos infratores, que foram conduzidos para a Central de Flagrantes (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Cinco jovens, moradores de Pindorama/SP, foram presos na tarde deste domingo (4) pela equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga. Eles foram flagrados com certa quantia de drogas em um posto, localizado na avenida Francisco Vilar Horta, bairro Patrimônio Novo. Os entorpecentes seriam vendidos em uma festa rave, promovida neste domingo (4) no município.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe, quando os policiais, cabo De Paula e soldados Freire e Martins, se depararam com um veículo com placas da cidade de Pindorama ocupado por cinco indivíduos. O condutor, ao perceber a presença da PM, entrou em um posto de combustível, sendo que três dos jovens desceram e o veículo saiu rapidamente.

No local, o trio foi abordado pela ROCAM e com os rapazes, identificados como J.H.O.L., de 20 anos, G.J.D., de 20 anos, F.I.L.C., de 21 anos, foram localizados dinheiro, três comprimidos de ecstasy, cinco LSD e três pinos de cocaína. Posteriormente, o veículo que teria deixado os traficantes retornou para o posto com o intuito de buscar os comparsas, sendo os outros dois indivíduos abordados de imediato pela polícia.

Os dois que estavam dentro do carro foram identificados como A.F.R., de 21 anos, e L.H.S., de 19 anos. Dentro do automóvel, a equipe encontrou mais 17 pinos de cocaína, duas porções de maconha e um frasco de loló. Questionados, os traficantes afirmaram que residiam em Pindorama e que haviam acabado de sair de uma festa rave, promovida na cidade de Olímpia/SP, onde já teriam vendido drogas. Ainda de acordo com eles, estariam em Votuporanga para vender entorpecentes em uma festa rave do município, neste domingo (4)

Solicitado o apoio da equipe da Força Tática, composta pelo sargento Freitas e cabos Edwaldo e Thiago, os policiais da ROCAM deram voz de prisão aos infratores, que foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Os cinco jovens permanecerão presos na cadeia local até a audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira (5), no Fórum da Comarca.