E.H.G., de 29 anos, foi encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça

publicado em 16/02/2018

Durante busca pessoal, foi encontrada com o rapaz uma grande quantidade de crack (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um homem de 29 anos foi preso pela ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga por tráfico de drogas. Ele foi flagrado com entorpecentes no Parque da Cultura na madrugada desta sexta-feira (16).

Segundo informações da PM, a equipe da ROCAM, composta pelo cabo Rodrigo e soldados Santana e Rezende, recebeu a informação de que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas no Parque da Cultura. Durante patrulhamento pelo local, os policiais conseguiram localizar e abordar o rapaz, identificado como E.H.G., de 29 anos. Durante busca pessoal, foi encontrada em seu poder uma grande quantidade de crack, que o mesmo estaria vendendo naquele local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas e encaminhou o infrator para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.