publicado em 16/02/2018

Com eles foram apreendidos R$ 367 em dinheiro, além de um revólver calibre .32 com uma munição (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizO Fórum da Comarca de Votuporanga condenou na última quarta-feira (14) quatro pessoas acusadas de assaltar um posto de combustível em Votuporanga. O crime foi registrado em julho do ano passado, às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo com a rodovia Péricles Belini. A sentença determinou que a quadrilha cumpra 9 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado.Segundo consta no processo, os ladrões estavam em um carro e em uma moto. Após renderem os frentistas do posto sob a mira de arma de fogo, os quatro fugiram pela rodovia sentido a Fernandópolis.O crime mobilizou equipes da Polícia Militar de Votuporanga, Valentim Gentil e Fernandópolis, que conseguiram abordar os infratores na entrada de Fernandópolis. Com eles foram apreendidos R$ 367 em dinheiro, além de um revólver calibre .32 com uma munição.