No total, 22 policiais participaram da ação; foram apreendidos objetos de origem suspeita, munições e entorpecentes

publicado em 06/02/2018

A megaoperação foi realizada na manhã desta terça-feira (6), no bairro Pró-povo (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline Ruiz

Uma ação conjunta envolvendo os policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga resultou na prisão de um traficante e na apreensão de objetos suspeitos e de entorpecentes. A megaoperação foi realizada na manhã desta terça-feira (6), no bairro Pró-povo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Votuporanga e, no total, 22 policiais participaram da megaoperação. Sendo que, as buscas na casa de um rapaz de 23 anos, identificado como R.M.R., já conhecido nos meios policiais pela prática de furto e tráfico no município, foram intensificadas.

Aos chegarem na residência, o jovem correu para o banheiro e conseguiu dispersar certa quantia de droga dentro do vaso sanitário do banheiro, sobrando apenas 19 gramas de entorpecentes. Após ser contido, os policiais civis realizaram buscas pela cozinha, onde foram localizadas 24 gramas de maconha, objetos para a produção de porções de drogas, além de munições de calibres diversos. As equipes da DISE e DIG também apreenderam no local dezenas de objetos de origem suspeita como perfumes, joias, semijoias, óculos e utensílios de cozinha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a sede da DISE. O delegado responsável, Dr. Antonio Marques do Nascimento, ratificou a prisão do infrator pelos crimes de tráfico de drogas/receptação e posse irregular de arma de fogo. Posteriormente ele será encaminhado para uma cadeia pública da região.