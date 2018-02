O crime foi registrado na madrugada deste sábado (17); outros dois criminosos conseguiram fugir

publicado em 17/02/2018

O carro e os pertences da vítima foram recuperados e o jovem autuado em flagrante pelo crime de roubo (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Polícia Militar de Votuporanga conseguiu prender um rapaz de 20 anos que assaltou uma casa e fugiu com o carro e pertences de um casal morador de Jales. O crime foi registrado na madrugada deste sábado (17), no bairro Vila Telma. Outros dois criminosos conseguiram fugir.Segundo informações da PM, o marido e sua mulher estavam dormindo quando foram surpreendidos por três homens armados com revólver e faca. No interior da residência, o trio rendeu as vítimas, roubou os aparelhos celulares e, em seguida, fugiu com o carro do casal que estava estacionado na garagem.Os indivíduos seguiram pela rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga, quando a PM locou recebeu o chamado e deu início na perseguição, em busca de deter os criminosos. O carro foi interceptado em Tanabi, quando um rapaz de 20 anos foi preso, já os outros dois conseguiram fugir novamente.O carro e os pertences das vítimas foram recuperados e o jovem autuado em flagrante pelo crime de roubo.