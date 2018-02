A moto foi apreendida e levada para o pátio da Polícia Civil, onde passará por exame pericial

publicado em 08/02/2018

A moto foi apreendida e levada para o pátio da Polícia Civil, onde passará por exame pericial (Fotos: Arquivo/A Cidade)

Aline Ruiz

Um jovem de 22 anos foi detido na última terça-feira (6) com uma motocicleta que possuía a placa, o chassi e o motor adulterados em Votuporanga. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista apresentou atitude suspeita e fugiu após a ordem de parada emitida pelos policiais. Após perseguição, o infrator foi abordado em frente a uma residência, na rua Doutor Otávio Viscardi, no bairro da Estação.

Com a abordagem, o condutor foi identificado como L.E.S.M., de 22 anos, que tinha como passageiro um adolescente de 13 anos. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, porém, após pesquisa da placa da moto, uma Honda/CG Today, de cor vermelha, verificaram que a placa não era dela, e sim de um outro veículo. A PM constatou também que o chassi estava pinado e o número do motor não se encontrava cadastrado.