Com eles foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha; I.R.V.B., de 18 anos, foi preso e J.V.S.T., de 17 anos, ouvido e liberado

publicado em 19/02/2018

Com eles foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha; a moto também foi apreendida (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um jovem de 18 anos foi preso pela ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga após levar adolescente de 17 anos para comprar drogas. Os dois foram flagrados durante patrulhamento da PM pela avenida José Marão Filho, no bairro Residencial Portal do Sol, no último sábado (17). Com eles foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha.

Segundo informações da polícia, a equipe da ROCAM, composta pelo cabo Rodrigo e soldados Santana e Rezende, avistou os dois indivíduos transitando de moto pela rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, sentido Simonsen, em atitude suspeita. O condutor da moto, identificado posteriormente como I.R.V.B., não obedeceu ao sinal de parada obrigatória e tentou fugir, mas foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, foram localizadas com o menor, J.V.S.T., algumas porções crack, cocaína e maconha. Ao ser questionado, o adolescente admitiu que teria comparado as drogas em Votuporanga e que iria fraciona-las para vender em Américo de Campos, cidade onde mora. Já com o condutor da moto, nada de ilícito foi encontrado, porém, o mesmo revelou que recebeu R$ 50 para levar o garoto para comprar os entorpecentes, além do combustível.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Após providências tomadas pela Polícia Judiciária, o maior foi recolhido para uma cadeia pública da região e menor foi ouvido e liberado em seguida.