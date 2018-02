De acordo com o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que atendeu a ocorrência, a vítima ficou cerca de 40 minutos submersa

publicado em 08/02/2018

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Um morador de Votuporanga, Luís Carlos Tofolo, conhecido como ‘tilapão’, morreu afogado na tarde desta quinta-feira, às margens do rio São João do Marinheiro, próximo a ponte, em Cardoso. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que atendeu a ocorrência, a vítima ficou cerca de 40 minutos submersa.

“Nós fomos acionados, saímos de Votuporanga, chegamos lá e mergulhamos. No terceiro mergulho, encontramos o homem que aparenta ter 60 anos. Realizamos o procedimento de socorro e ele foi levado pelo SAMU ao Pronto Socorro de Cardoso, onde foi constado o óbito por afogamento”, explicou o Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

Os bombeiros ainda disseram que o homem estava pescando com a água acima da cintura, quando caminhou e caiu em um buraco, afundando. A informação é que ele não sabia nadar.