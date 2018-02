L.E.S.M., de 22 anos, foi conduzido à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE, onde o delegado ratificou a voz de prisão

publicado em 14/02/2018

Os policiais militares se depararam com o indivíduo em um terreno baldio, sendo que estava agachado em meio à vegetação manuseando os entorpecentes (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Um homem, L.E.S.M., de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas, no bairro Matarazzo, na Zona Sul da cidade. De acordo com a equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, a ROCAM, composta pelos soldados Freire e Martins, com o apoio da equipe da Força Tática, composta pelo sargento Freitas e os cabos Thiago e Edwaldo, a prisão foi efetuada durante patrulhamento da ROCAM pela avenida Conde Francisco Matarazzo.

Os policiais militares se depararam com o indivíduo em um terreno baldio, sendo que estava agachado em meio à vegetação manuseando os entorpecentes. “Ao perceber a presença da equipe e que seria abordado, ele empreendeu fuga a pé sendo detido nas proximidades”, explicaram os policiais.

Durante a abordagem, foram encontrados, no cós da bermuda, dois pinos de cocaína e três porções de crack. Questionado, ele assumiu o tráfico alegando estar desempregado. No terreno baldio, as equipes da PM encontraram uma lata de metal contendo 13 pinos de cocaína, sete porções de crack embaladas para a venda, uma pedra de crack de tamanho médio que seria fracionada para a venda, além de uma balança digital de precisão e um saco plástico transparente contendo centenas de pinos vazios.

L.E.S.M., de 22 anos, foi conduzido à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE, onde o delegado, Dr. Antônio Marques do Nascimento, ratificou a voz de prisão. O indivíduo foi recolhido à carceragem local, onde permanece à disposição da Justiça.