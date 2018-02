O infrator foi surpreendido pela equipe da Atividade Delegada no momento em que saía do estabelecimento comercial

publicado em 09/02/2018

Um homem de 37 anos foi preso após furtar talheres de uma loja de utilidades no Centro de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um homem de 37 anos foi preso após furtar talheres de uma loja de utilidades no Centro de Votuporanga, nesta sexta-feira (9). O infrator foi surpreendido pela equipe da Atividade Delegada no momento em que saía do estabelecimento comercial.

Segundo informações da PM, o rapaz, identificado como J.B.S., de 37 anos, foi flagrado pelos cabos Edwaldo e Malavasi saindo de um estabelecimento comercial, onde teria praticado um furto. Ao ser questionado sobre os objetos que levava consigo, o homem acabou confessando que havia furtado no local.

O indivíduo já é conhecido no meio policial pela prática de furtos na área central. Na semana passada, inclusive, ele já havia sido detido pela prática do mesmo crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido para o 1º Distrito Policial, onde ele assinou um termo de compromisso e foi liberado em seguida, devendo permanecer à disposição da Justiça.