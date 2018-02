O agressor foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 10/02/2018

O agressor foi contido e algemado pela PM e encaminhado posteriormente para a Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm morador de Valentim Gentil foi preso na madrugada deste sábado (10) após agredir sua mulher com socos e puxões de cabelo. A Polícia Militar daquela cidade foi acionada e precisou conter o agressor, que recebeu a equipe também com violência.Segundo informações da PM, o autor tentou arrastar a vítima para dentro do imóvel e ainda tentou acertar socos em um policial. Ele foi contido e algemado, posteriormente foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga.Diante dos fatos, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão ao homem pelo crime de violência doméstica e arbitrou ainda uma fiança no valor de R$ 2 mil, que não foi paga pelo indiciado. Posteriormente o agressor foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.