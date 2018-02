A Polícia Militar chegou a prender um suspeito de ter praticado o crime, porém, a vítima revelou que desconhecia o autor; o caso será investigado

publicado em 15/02/2018

Ao ser atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o rapaz contou que estava em um bar, no bairro Monte Alto (Foto: Reprodução)

Aline Ruiz

Um homem de 34 anos foi esfaqueado após uma briga em um bar do bairro Monte Alto, em Votuporanga, no início da noite desta quarta-feira (14). A Polícia Militar chegou a prender um suspeito de ter praticado o crime, porém, a vítima revelou que desconhecia o autor. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida na região lombar e torácica por um desconhecido. Ao ser atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o rapaz contou que estava em um bar, no bairro Monte Alto.



Populares ajudaram no transporte do homem, que foi encaminhado para a Santa Casa local. O autor fugiu em seguida e a Polícia Civil irá investigar as causas da tentativa de homicídio.

Por meio de nota, o hospital informou para ao A Cidade que M.R.S.R., de 34 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quarta-feira (14), às 19h15, vítima de arma branca. Ainda segundo a instituição, o rapaz passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.