N.A.L.S., de 46 anos, tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de receptação

publicado em 17/02/2018

O infrator foi encaminhado para a Central de Flagrantes e posteriormente foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUm homem de 46 anos foi preso nesta sexta-feira (16) pela Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga. Identificado como N.A.L.S., o infrator tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de receptação expedido pela 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca do município.Segundo informações da PM, a equipe da Força Tática, composta pelo sargento Freitas e cabos Thiago e Edwaldo, se deparou com o indiciado caminhando pela área central da cidade. Ele foi abordado e encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga.No local, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e determinou o recolhimento do procurado pela Justiça para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.