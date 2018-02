N.G.R., de 18 anos, foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste; porções de maconha e cocaína foram apreendidas

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (15), em Votuporanga. Identificado como N.G.R., o infrator foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.Segundo informações da PM, a equipe da Força Tática, composta pelo sargento Freitas e cabos Thiago e Edwaldo, se deparou com o infrator em atitude suspeita pela rua Ivo Aparecido de Oliveira Pereira, no bairro Monte Alto. Ao avistar a presença policial, o jovem tentou fugir e entrou em uma casa abandonado, local onde o mesmo utilizava para o tráfico de drogas, mas foi abordado em seguida.Durante busca pessoal, foram localizadas porções de maconha já embaladas e prontas para a venda. Ao ser questionado, o rapaz confessou que traficava pela região e ainda mantinha mais entorpecentes escondidos dentro do imóvel. Após buscas no interior da residência, foram encontradas mais porções de maconha, além de vários pinos cheios de cocaína.Diante dos fatos, o traficante foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.A ocorrência contou com o apoio da equipe do Comando Força Patrulha, composta pelo tenente F. Machado e cabo De Paulo, e da equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), composta pelos soldados Freire e Martins.