O crime foi registrado na avenida Marginal, no bairro Gleba Urbana, em Votuporanga

publicado em 09/02/2018

Uma arma calibre 32 foi apreendida pela equipe da Força Tática da noite da última quinta-feira (8), além de munições (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUm homem de 38 anos foi preso na noite da última quinta-feira (8) por posse ilegal de arma de fogo. O crime foi registrado na avenida Marginal, no bairro Gleba Urbana, em Votuporanga. Uma arma calibre 32 foi apreendida, além de munições.O flagrante foi realizado pela equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga, composta pelo sargento Freitas e cabos Edwaldo e Thiago. Após denúncias de um rapaz estaria pelas imediações com uma arma, os policiais deram início ao patrulhamento para identificar o suspeito. Em determinado momento, a PM avistou M.F.M., de 38 anos, que levava consigo uma arma de fogo calibre .32 e algumas munições.Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e arbitrou uma fiança para o infrator, que permanece à disposição da Justiça.