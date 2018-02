Na casa do jovem de 21 anos foram localizados drogas e dinheiro; ele será encaminhado para uma cada pública da região

publicado em 07/02/2018

Na residência do “Japonês”, policiais da DISE apreenderam porções de drogas, dinheiro e objetos utilizados para embalagem (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline Ruiz

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu mais um traficante na manhã desta quarta (7). O conhecido “Japonês”, de 21 anos, foi localizado dentro de sua residência, na cidade de Valentim Gentil, e será encaminhado para uma cadeia pública da região.

O flagrante foi possível graças as investigações realizadas pelos policiais civis da cidade, que estavam cientes do envolvimento do jovem no tráfico de drogas em Valentim Gentil. Durante buscas pelo interior da residência do rapaz, a equipe localizou cocaína e maconha, além de dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico praticado pelo mesmo.

Ainda na casa do traficante, a polícia encontrou também papel seda, que era utilizado pelos usuários para o consumo da droga, e vários dichavadores. Esse material era vendido pelo investigado aos usuários que adquiriam entorpecentes em sua residência.

Diante dos fatos, ele foi conduzido para a sede da DISE de Votuporanga. O delegado titular, Dr. Antonio Marques do Nascimento, ratificou a voz de prisão e encaminhou o traficante para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.