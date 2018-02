Os investigadores da DIG local foram até a casa do suspeito, identificado como L.N., de 21 anos, em busca de material de pornografia infantil

Material apreendido pela polícia durante operação contra a pornografia infantil (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga cumpriu na manhã desta sexta-feira (16) um mandado de busca e apreensão em uma residência do bairro Chácara da Aviação. A operação foi desenvolvida pelo serviço de inteligência da Polícia Civil com o intuito de combater a pedofilia. Em São José do Rio Preto três pessoas foram presas e em Sales um mandado de busca e apreensão também foi cumprido.Segundo o delegado da DIG local, Márcio Nosse, os investigadores foram até a casa do suspeito, identificado como L.N., de 21 anos, em busca de material de pornografia infantil. “No local, policiais da área de informática não conseguiram localizar conteúdo impróprio, porém, o computador do rapaz foi apreendido para passar por perícia”, explicou.O rapaz morador de Votuporanga, assim como os demais suspeitos, foi indicado por investigação da polícia e de órgãos internacionais de combate a pedofilia. Todos os materiais apreendidos serão submetidos ao Instituto de Criminalística de São José do Rio PretoDe acordo com a polícia, os três presos em São José do Rio Preto apenas armazenavam o material, por isso foi arbitrado uma fiança, que foi paga, e o trio vai responder o crime em liberdade.Já no computador do morador de Votuporanga, caso se confirme a presença de imagens alusivas a menores de idade em situação de pornografia após a perícia, ele será autuado em flagrante pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).