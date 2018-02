O CEM Profª. Anita Liévana Camargo foi alvo de pedradas na noite da última segunda-feira (5), no Jardim Bom Clima

publicado em 08/02/2018

Aline Ruiz

O CEM Profª. Anita Liévana Camargo foi alvo de pedradas na noite da última segunda-feira (5), na rua João Cruz Oliveira, no Jardim Bom Clima. Funcionários chegaram no local e perceberam que a janela da secretaria estava estilhaçada e o cômodo cheio de vidro e com pedras. Imagens das câmeras de segurança podem ajudar a identificar o autor do crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a diretora do local afirmou que, diante do acontecimento, foi checar as imagens das câmeras. Em determinado momento, ela pode visualizar um menino arremessando pedras de asfalto em direção a janela da secretaria, na noite da última segunda-feira (5)