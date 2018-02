Dez vereadores votaram a favor e três contra.

publicado em 19/02/2018

Emerson Pereira (SD), Chandelly Protetor (PTC) e Silvão (PSDB) votaram contra (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel CastroDaniel@acidadevotuporanga.com.brCom casa cheia, gritaria, faixas e a presença da Polícia Militar, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (19) votou e aprovou o prosseguimento do processo de cassação do vereador Hery Kattwinkel. Dez vereadores votaram a favor e três contra.Dr. Ali (PV), Antônio Carlos Francisco (SD), Daniel David (PV), Missionária Edinalva (PRB), Giba (SD), Meidão (PSD), Rodrigo Beleza (SD), Marcelo Coienca (PMDB), Vilmar da Farmácia (PV) e Wartão (PSB) votaram a favor do processo de cassação. Já Emerson Pereira (SD), Chandelly Protetor (PTC) e Silvão (PSDB) votaram contra.Confira a notícia completa na edição impressa desta terça-feira (20) do A Cidade.