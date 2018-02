Ele foi localizado nas imediações da favela Matarazzo enquanto vendida cocaína.

O menor arremessou dezenas de pinos durante a fuga e os policiais conseguiram apreender apenas seis pinos de cocaína (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizOs policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga apreenderam um adolescente de 14 anos nesta sexta-feira (9) pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi localizado nas imediações da favela Matarazzo enquanto vendida cocaína.Segundo informações da polícia especializada, o adolescente fugiu ao avistar os policiais e, durante a fuga, arremessou dezenas de pinos de droga que estavam em seu poder. O menor, porém, foi detido posteriormente pela equipe da DISE, que ainda encontrou com ele apenas seis pinos contendo cocaína, que foram dispensados pelo menor sobre o telhado dos barracos da favela durante a perseguição.Ao ser questionado, o garoto de 14 anos admitiu a prática do tráfico de drogas e ainda afirmou que cada pino é comercializado no valor de R$ 20.Diante dos fatos, o menor foi conduzido para a sede da DISE, onde o delegado titular, Dr. Antônio Marques do Nascimento, o autuou por ato infracional de tráfico de drogas. Posteriormente ele foi encaminhado para uma cadeia pública da região, ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.